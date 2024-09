Tereos esclarece sobre programa de redução de emissões de combustível marítimo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/09/2024 - 16:58 Para compartilhar:

São Paulo, 17 – A Tereos esclareceu nesta terça-feira, 17, informação dada na segunda-feira, 16, pelo diretor de Sustentabilidade, Novos Negócios, Relações Institucionais e Sustentabilidade da empresa, Felipe Mendes, sobre o programa de redução de emissões de combustível marítimo. O porcentual de 2% citado pelo executivo na roda de conversa “Desafios e Caminhos para a Descarbonização no Setor Sucroenergético”, promovida na segunda-feira, em São Paulo, pela Tereos, refere-se à redução das emissões por meio do programa FuelEU Maritime, e não à mistura no combustível usado na navegação.

Ele falava da regulamentação para o uso de metanol no combustível marítimo, já adotada em países europeus.