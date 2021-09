Terceiro treino livre para o GP da Rússia é cancelado por causa da chuva em Sochi

Os carros de Fórmula 1 não foram à pista em Sochi para o treino que antecede a definição do grid do GP da Rússia, marcado para este domingo, por causa da chuva. Priorizando o treino classificatório, a direção de prova cancelou o terceiro treino livre do fim de semana neste início de sábado.

Os diretores do GP da Rússia já sabiam das condições climáticas para este sábado e até anteciparam a realização da prova da Fórmula 3 para a sexta-feira. Um temporal caiu em Sochi no começo do dia, impedindo qualquer atividade no circuito sob risco à integridade física dos pilotos. Como a previsão é de estiagem no começo da tarde na Rússia, a expectativa é que haja o classificatório.

“Tendo recebido um pedido do Diretor de Prova e do Circuito de acordo com o Artigo 15.3 a, e seguindo o Regulamento Esportivo da F1 Artigos 11.9.3.m e 11.9.3.o, foi decidido, pensando na segurança, modificar a programação oficial ao cancelar o terceiro treino livre por motivos de força maior”, informou o comunicado da Federação Internacional de Automobilismo.

“Para efeitos do regulamento e os limites de tempo associados, o terceiro treino livre será considerado como realizado, exceto em situações determinadas pela direção de prova.”

Caso a chuva insista em castigar a pista e não haja uma janela adequada para a definição do grid de largada neste sábado, a sessão será adiada para o domingo, com obrigação de ser realizada em até três horas antes da corrida.

