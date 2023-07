Terceiro no GP da Bélgica de F-1, Leclerc vê fim de semana positivo para Ferrari

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 15:30 Compartilhe

O monegasco Charles Leclerc saiu feliz com o resultado no GP da Bélgica de Fórmula 1, neste domingo. O piloto da Ferrari acabou em terceiro lugar, atrás apenas dos dois carros da Red Bull. Largando na pole após contar com a punição a Max Verstappen (que saiu em sexto), o piloto de Mônaco viu um “fim de semana positivo”.

“É muito bom retornar ao pódio, especialmente na última corrida antes das férias de verão. E não foi uma corrida fácil”, afirmou o ferrarista, que ficou entre os três primeiros na temporada pela terceira vez.

Leclerc lamentou o incidente com Carlos Sainz, que sofreu uma leve batida de Oscar Piastri, da McLaren, ainda na primeira curva e não conseguiu completar a prova.

“Por conta de Carlos não terminar, nem toda a equipe está feliz, o que é completamente normal. Mas olhando o todo, foi um fim de semana positivo. Estivemos fortes em todas as condições”, afirmou. “Mas temos bastante trabalho para fazer. Sabemos onde precisamos melhorar o carro e é o que tentaremos fazer para o restante da temporada”, completou.

A Fórmula 1 tem agora o seu intervalo de verão e as provas só retornarão dia 25 de agosto para o início do GP da Holanda. Restam ainda 10 corridas na temporada. Leclerc é o quinto colocado na classificação geral com 99 pontos, sete a mais que o companheiro de equipe. O líder disparado é o holandês Max Verstappen, da Red Bull, com 314 pontos.

