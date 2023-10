Terceiro filme sobre caso Richthofen foi o mais desafiador para produção: ‘Nosso papel também é social’

Ingrid Rodriguesi Ingrid Rodrigues https://istoe.com.br/autor/ingrid-rodrigues/ 27/10/2023 - 12:38 Para compartilhar:

O assassinato do casal von Richthofen, crime que ocorreu em São Paulo, em 2002, ganhou um novo filme, lançado nesta sexta-feira, 27, no Prime Video. Baseado nos autos do processo, “A Menina que Matou os Pais – A Confissão”, aborda a investigação do caso que terminou com a condenação de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos.

+ ‘Não foi o cinema que inventou o crime’, diz elenco de filme sobre o caso Richthofen

+ Carla Diaz detalha bastidores da volta ao papel de Suzane von Richthofen: ‘Desafiador’

O longa é o terceiro sobre o caso, mas não é necessário ter assistido aos demais ou seguir uma ordem cronológica da trilogia para entendê-lo. “Enquanto os dois primeiros filmes são suspenses psicológico, melodramáticos. Ou seja, têm ficções sobre as versões de cada lado. […] Neste terceiro a gente entendeu que queria fazer um filme independente, que fosse um thriller investigativo. Ou seja, a figura da polícia ganha uma força muito importante, como teve no caso real”, informa o roteirista Raphael Montes.

Ilana Casoy, também responsável pelo roteiro, classifica o título como o mais desafiador sobre o caso. “Depois, de trás para frente, vira o óbvio. Quando eu e Rafa pegamos esse projeto era completamente aberto. Fomos em busca do que tem de novo, do por que fazer esse filme. Tem toda uma reflexão sobre qual recorte seria interessante para a sociedade assistir, porque nosso papel também é social”, pontua.

Rafael completa que produzir fielmente uma história real, sem ser tentado a cometer ficções, foi o maior desafio do longa. “Mas ao mesmo tempo, o desafio é transformar em algo dramaturgicamente interessante, porque a realidade não obedece os princípios dramáticos. Então, encontrar esse equilíbrio entre realidade e ficção eu acho que é o grande desafio.”

Embora a história seja de conhecimento público, o diretor Maurício Eça garante que o longa surpreende. “Todo mundo sabe o que aconteceu, que eles vão ser presos, mas pela forma com que o filme é construído você fica ‘cara, como que levou a isso?’. O filme tem uma construção dramática e de tensão que vai te levando junto. […] Você entra um pouco mais na cabeça desses meninos”, destaca.

Com direção de Mauricio Eça, o filme tem roteiro de Ilana Casoy e Raphael Montes. O elenco é composto por Carla Diaz, Leonardo Bittencourt, Allan Souza Lima, Barbara Colen, Kauan Ceglio, Arthur Kohl, Che Moais, Adriano Bolshi, Augusto Madeira, Débora Duboc, Daniel Alvim, Gabi Lopes, entre outros. A produção é da Santa Rita Filmes em coprodução com a Galeria Distribuidora e o Grupo Telefilms. Os produtores executivos são Deborah Nikaido e Marcelo Braga, e a produção é de Gabriel Gurman, Ricardo Constianovsky e Tomás Darcyl.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias