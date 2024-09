Terceiro filho de Virginia e Zé Felipe, José Leonardo nasce em Goiânia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/09/2024 - 19:54 Para compartilhar:

José Leonardo, o terceiro filho da influenciadora Virginia e do cantor Zé Felipe, nasceu neste domingo, 8, na cidade de Goiânia, onde o casal mora.

Ambos fizeram publicações em suas redes sociais para comemorar a chegada do bebê, que tem mais de 900 mil seguidores em seu próprio perfil no Instagram, administrado pela família. Veja abaixo:

Casados desde 2020, Virginia e Zé Felipe já eram pais de Maria Alice, de três anos, e Maria Flor, de um. Além do trabalho nas redes sociais, ela apresenta o programa “Sabadou com Virginia“, no canal SBT.

Nos últimos dias, a influenciadora vinha relatando aos seguidores os detalhes da reta final da gravidez e afirmou, em uma publicação neste domingo, estar “exausta”.