Terceiro comboio de ajuda humanitária entra em Gaza

Deutsche Welle 23/10/2023 - 8:31

Acompanhe em tempo real os últimos acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas.Um novo capítulo sem precedentes do conflito entre Israel e o grupo fundamentalista islâmico Hamas foi iniciado em 7 de outubro, quando terroristas do braço militar do movimento palestino perpetraram ataques e atrocidades contra a população israelense, massacrando mais de 1.400 pessoas e sequestrando mais de uma centena.

Em resposta à ofensiva do Hamas, Israel declarou guerra ao grupo no dia seguinte: intensos e incessantes bombardeios israelenses contra a Faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde 2007, já mataram 3.785 pessoas, a maioria civis, sendo mais de 1.500 crianças e mais de 1.000 mulheres, segundo autoridades locais.

Até a entrada dos primeiros caminhões com ajuda humanitária pela passagem de fronteira com o Egito, forças israelenses implementaram um "cerco total" ao enclave palestino, gerando escassez de água, comida, energia e combustível. A medida e os bombardeios israelenses levaram a uma "catástrofe humanitária sem precedentes" em Gaza, segundo descreveu a ONU.

Acompanhe os principais acontecimentos do conflito entre Israel e o Hamas:

Biden discute Israel e Gaza com líderes ocidentais

Israel diz que Hamas mantém 222 reféns

Um terceiro comboio de ajuda humanitária entrou na Faixa de Gaza

segunda-feira (23/10) pelo posto de fronteira de Rafah, segundo informações de jornalistas correspondentes da agência de notícias AFP que atuam tanto no lado egípcio quanto no lado palestino.

Mais de uma dúzia de caminhões cruzaram Rafah. No sábado, a passagem na fronteira foi aberta pela primeira vez desde o início do conflito para o envio de ajuda humanitária a Gaza e 20 caminhões carregados de alimentos e medicamentos entraram no enclave palestino.

No domingo, outros 14 veículos entraram em Gaza. Organizações de ajuda humanitária, no entanto, afirmam que esse auxílio é insuficiente para enfrentar a crise no enclave. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que são necessários pelo menos 100 caminhões por dia para suprir as necessidades básicas dos 2,4 milhões de habitantes de Gaza, dos quais mais da metade foram obrigados a deixar suas casas.

Antes da abertura da passagem, mais de 200 caminhões, com mais de 3.000 toneladas de ajuda, esperaram há dias na fronteira com o Egito a liberação do transporte a Gaza.

Em uma entrevista coletiva, o porta-voz do Exército de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que Israel confirmou, até o momento, que o Hamas mantém 222 reféns desde os ataques ocorridos na fronteira israelense com a Faixa de Gaza no dia 7 de outubro. Ele afirmou ainda que entre os sequestrados há um número significativo de estrangeiros.

Hagari fez a declaração ao comentar sobre as últimas ações militares executadas por Israel na região. Os mais recentes ataques aéreos teriam se concentrado alvos onde estariam potenciais inimigos.

"Durante a noite, houve incursões de tanques e forças de infantaria. Esses ataques matam terroristas que estão se preparando para o próximo estágio da guerra", disse, descrevendo que os ataques foram "fundo" em Gaza. "Essas incursões também localizam e buscam tudo o que pudermos obter em termos de inteligência sobre os desaparecidos e os reféns", acrescentou.

Hagari afirmou que as intervenções ajudam a entender onde "os terroristas estão se reunindo e se organizando, em antecipação aos próximos estágios da guerra. Nosso papel é reduzir essas ameaças", disse.





Neste domingo, o Hamas informou que seus combatentes enfrentaram o que descreveu ccomo força blindada que teria se infiltrado em Khan Younis, ao sul de Gaza, e que seus membros destruíram equipamentos militares israelenses. Israel não comentou às declarações.

O ex-embaixador de Israel na Alemanha entre 2001 e 2007, Shimon Stein, pediu ao seu país e aos seus parceiros internacionais que coloquem a solução de dois Estados novamente na pauta política. "No momento, está muito distante. Mas é preciso ter isso em mente", afirmou em entrevista a rede de mídia alemã Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"O atual governo israelense retirou a solução de dois Estados da sua agenda. Foi um erro", destacou.

O ex-diplomata ressaltou que uma operação militar sem uma perspectiva política seria uma oportunidade desperdiçada. Ele afirmou ainda que esperava que a ofensiva terrestre planejada por Israel para a neutralização da ameaça militar do Hamas seja bem-sucedida.

"E então nos perguntamos: o que acontecerá no dia seguinte? Esperamos que os EUA, a Alemanha e a União Europeia nos ajudem com isso", acrescentou, destacando que será uma tarefa muito difícil e questionando se haverá recursos suficientes disponíveis para estabilizar Gaza.

Stein acredita em uma "guerra relativamente longa". O grupo radical islâmico Hamas vem expandindo suas capacidades militares há anos e construiu um enorme sistema de túneis sob a Cidade de Gaza.

"Uma guerra no meio de uma cidade é difícil. Eu mesmo passei por isso como soldado em 1967, quando estava em Gaza. Foi um confronto sangrento", lembrou Stein, que declarou também que espera que a solidariedade alemã não desmorone devido à ofensiva terrestre israelense.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que conversou sobre o conflito entre Israel e Hamas com lideranças de Reino Unido, Canadá, França, Alemanha e Itália.

"Os líderes reiteraram seu apoio a Israel e seu direito de se defender contra o terrorismo e pediram o cumprimento do direito humanitário internacional, incluindo a proteção de civis", informa um relatório da Casa Branca sobre as discussões.

Os líderes também saudaram os primeiros carregamentos de ajuda humanitária que chegaram à Faixa de Gaza no fim de semana e se comprometeram a seguir com a cooperação com os parceiros da região para "garantir o acesso sustentável e seguro de alimentos, água, cuidados médicos e outras assistências necessárias para atender às necessidades humanitárias", acrescenta o comunicado.





Ainda segundo a Casa Branca, os líderes discutiram sobre os cidadãos de seus países que estão "presos" na área, "em particular aqueles que querem sair de Gaza". As lideranças ocidentais pediram também a libertação imediata de todos os reféns que estão nas mãos do Hamas.

Atos em prol de Palestina e Israel em várias cidades europeias

Em cidades como Paris, Bruxelas, e Sarajevo multidões saíram às ruas neste domingo para demonstrar solidariedade para com o povo palestino. Em Berlim e Londres, atos em defesa de Israel também reuniram milhares de pessoas.

A capital da França teve a primeira manifestação pró-Palestina permitida pelas autoridades desde o início do conflito Israel-Hamas. Outros protestos realizados na cidade até então não haviam sido autorizados e foram reprimidos pela polícia. O ato deste domingo, porém, ocorreu, em sua maior parte, de maneira pacífica.

Em torno de 15 mil pessoas compareceram à Place de la Republique, segundo estimativas da polícia de Paris.

Várias outras cidades francesas também autorizaram manifestações semelhantes nos últimos dias, após a Suprema Corte do país julgar que a proibição ou permissão da realização desses atos devem ser analisadas caso a caso, e não de maneira sistemática, como sugeriu anteriormente uma diretriz do Ministério do Interior.

Em Bruxelas, cerca de 12 mil pessoas participaram de um ato pró-Palestina no bairro europeu, onde ficam as sedes das instituições da União Europeia (UE), exigindo um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Em Sarajevo, milhares de pessoas se reuniram em um evento em defesa da Palestina que trouxe à tona lembranças do cerco vivido pela cidade durante o conflito étnico na Bósnia nos anos 1990.

"A cidade atravessou o cerco mais longo da história moderna. Hoje, Sarajevo tem o direito de estar ao lado de Gaza", disse a prefeita da cidade, Benjamina Karic. "Sabemos como é não ter água ou comida; sabemos como é quando crianças são mortas."

A capital da Bósnia sobreviveu a um cerco imposto por forças sérvias que durou 44 meses durante a guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995. Mais de 11,5 mil pessoas, incluindo várias crianças, foram mortas durante o isolamento da cidade.

Atos contra o antissemitismo em Berlim e Londres

Em Berlim, mais de 10 mil pessoas se reuniram em frente ao Portão de Brandemburgo em um evento de solidariedade a Israel que contou com a participação do presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

"Dizemos aos nossos amigos em Israel e a todos os judeus: vocês não estão sozinhos. Estamos ao seu lado nestas horas terríveis", afirmou o presidente.

Milhares de pessoas na capital do Reino Unido se reuniram na praça Trafalgar para uma vigília contra o antissemitismo, pedindo a libertação dos reféns em Gaza. Participaram do evento políticos dos partidos Conservador, do primeiro-ministro Rishi Sunak, e Trabalhista, de oposição.

EUA veem ameaças a suas tropas no Oriente Médio e perigo de alastramento

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, expressou temores quanto a possíveis ataques às tropas dos Estados Unidos no Oriente Médio, além de uma potencial tentativa do Irã de alastrar o conflito entre Israel e o Hamas.

Blinken e o secretário americano de Defesa, Lloyd Austin, afirmaram que Washington quer evitar que o conflito se espalhe, e que o recente reforço da presença militar americana na região teria como objetivo evitar esse alastramento.

Em entrevista à emissora americana NBC News, Blinken disse que após a libertação de duas reféns americanas nesta sexta-feira, os EUA aguardam que mais pessoas sejam soltas pelo Hamas. Ele afirmou temer que as ações do Irã e seus aliados possam gerar um alastramento do conflito.

"Estamos preocupados com uma potencial escalada. De fato, o que estamos vendo é uma perspectiva de um aumento significativo nos ataques a nossos soldados e cidadãos ao longo da região", disse Austin à emissora ABC. "Se algum grupo ou país estiver pensando em ampliar esse conflito, nossa advertência é: não o faça."

"Nos mantemos dentro do direito de nos defender e não vamos hesitar em tomar as ações apropriadas", disse Austin.

Horas antes, o Pentágono disse que iria aumentar seu nível de prontidão em resposta a "agravamentos recentes do Irã e grupos aliados". O secretário de Defesa ordenou a ativação dos sistemas de defesa aérea e notificou que forças adicionais poderão ser enviadas para a região em breve.

Caminhões de transporte de combustível chegam à Faixa de Gaza

Caminhões de transporte de combustível puderam entrar na Faixa de Gaza neste domingo pela primeira vez desde o início da guerra entre Israel e o Hamas.

A entrada de 17 caminhões com ajuda humanitária é a segunda operação desse tipo, após 20 outros caminhões chegarem ao enclave neste sábado.

Jornalistas no posto de fronteira na cidade de Rafah, entre o território palestino e o Egito, confirmaram a passagem de ao menos seis caminhões-tanque em meio ao comboio. Autoridades palestinas confirmaram que esse veículos transportavam combustíveis.

O diretor da agência da ONU para o auxílio a refugiados palestinos, Philippe Lazzarini, havia alertado que os estoques de combustíveis em Gaza se esgotariam dentro de três dias. "Sem combustíveis, não haverá ajuda humanitária", afirmou.

A ONU vinha alertando que hospitais e outros serviços essenciais no território palestino precisavam urgentemente de combustíveis para os geradores de energia, uma vez que Israel interrompeu o abastecimento de eletricidade no início do conflito, além de impedir o envio de água, alimentos e medicamentos ao enclave.

A entidade calcula que em torno de 100 caminhões de ajuda por dia seriam necessários para suprir as necessidade dos mais de 2 milhões de habitantes da Faixa de Gaza, em meio a uma situação humanitária catastrófica.

Neste sábado, o Ministério da Saúde da Palestina havia feito um apelo para que postos de gasolina e pessoas que possuem estoques pessoais de combustíveis fizessem doações com urgência para os hospitais, temendo pela vida de feridos e doentes.

O governo israelense expressou preocupação de que o Hamas pudesse se beneficiar das doações de combustível para fabricar armas e explosivos.

Mais de 40% das casas e edifícios em Gaza foram destruídos ou danificados, segundo informações da ONU com base em relatos das autoridades locais.

Milhares participam em Berlim de ato contra antissemitismo

Milhares de pessoas foram às ruas em Berlim neste domingo (22/10) em manifestação de solidariedade a Israel e contra o antissemitismo.

“Dizemos aos nossos amigos em Israel e a todos os judeus: vocês não estão sozinhos. Estamos ao seu lado nestas horas terríveis”, afirmou o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, em frente ao Portão de Brandemburgo. Ele ressaltou que tudo deve ser tentado para garantir que a guerra em Gaza não se transforme numa conflagração.

Ele também afirmou que a Alemanha não deve tolerar o ódio a Israel nas ruas do país. “Proteger a vida judaica é uma tarefa do Estado, mas também é um dever cívico”, alertou.

“Estamos horrorizados com este massacre cruel”, disse o presidente da Sociedade Alemã-Israelense, Volker Beck, cerca de duas semanas após o início dos ataques do Hamas a Israel.

“Lamentamos os mortos e tememos pelos reféns”, disse Beck. “Estamos aqui porque queremos mostrar a nossa solidariedade com Israel”, acrescentando que Israel tem direito à legítima defesa.

O ato foi convocado por uma ampla aliança de organizações.

Papa Francisco lamenta a “grave situação humanitária” em Gaza

O papa Francisco lamentou neste domingo (22/10) a “grave situação humanitária em Gaza”, cenário dos confrontos entre Israel e o grupo radical islâmico Hamas.

“Estou muito preocupado e dolorido, rezo e estou próximo de todos aqueles que sofrem, dos reféns, dos feridos, das vítimas e de suas famílias”, disse ele após a oração do Angelus na janela do Palácio Apostólico. “Toda guerra é sempre uma derrota, uma destruição da fraternidade humana”, acrescentou.

Bombardeios israelenses deixam dois aeroportos sírios fora de serviço

Bombardeios israelenses deixaram fora de serviço os aeroportos de Damasco e Aleppo, os dois principais aeroportos da Síria.

Os ataques deixaram pelo menos um morto e um ferido, informou a agência de notícias local Sana, citando uma fonte militar.

"Os danos materiais nas pistas do aeroporto os deixaram fora de serviço", diz comunicado divulgado pela mídia.

O Ministério dos Transportes sírio especificou que os voos foram desviados para o aeroporto de Latakia, no nordeste do país.

Ao menos 55 morrem em bombardeios em Gaza, diz Hamas

Ao menos 55 pessoas morreram na Faixa de Gaza na madrugada de sábado para domingo (22/10), depois que Israel anunciou a intensificação de seus bombardeios contra o território, disse o governo local, comandado pelo grupo islâmico Hamas.

Mais de 30 domicílios foram destruídos, de acordo com o comunicado do Hamas.

No seu último relatório de sábado, o Hamas relatou quase 4.400 mortes, das quais mais de 70% foram de crianças, mulheres e idosos, em bombardeios israelenses de retaliação ao ataque sangrento lançado em 7 de outubro pelo movimento islâmico, que deixou 1.400 mortos em Israel, a maioria deles, civis.

Ataques intensificados

Em conferência de imprensa este domingo, o porta-voz militar israelense Daniel Hagari garantiu que o Exército acelerou o ritmo dos ataques à Faixa de Gaza desde este sábado, enquanto a região entra no 16° dia de conflito entre Israel e o Hamas.

Hagari instou mais uma vez os civis palestinos a saírem do norte da Faixa de Gaza, para sua própria segurança.

Jatos israelenses bombardeiam Cisjordânia

Aviões israelenses atingiram o campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, na manhã deste domingo (22/10), matando dois palestinos e ferindo vários outros, disseram médicos palestinos.

O ataque atingiu a mesquita al-Ansar, no campo de refugiados de Jenin, um reduto militante palestino no território. Jenin foi foco de grandes operações militares israelenses no início deste ano.

Segundo Israel, "agentes terroristas" do Hamas e da Jihad Islâmica que planejavam ataques foram mortos no ataque aéreo.

Os militares israelenses disseram que a mesquita de al-Ansar "era usada pelos terroristas como centro de comando para planejar os ataques e como base para sua execução".

A violência na Cisjordânia aumentou desde que homens armados do Hamas realizaram ataques terroristas contra Israel, em 7 de outubro. Desde então, Israel tem realizado ataques aéreos de retaliação contra o Hamas em Gaza.

Mais cedo, os militares de Israel afirmaram que o país planeja intensificar os seus ataques aéreos na Faixa de Gaza como preparação para a próxima fase da sua ofensiva contra o Hamas.

Hamas acusa Israel de rejeitar libertação de reféns

Um porta-voz do braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassem, disse que o grupo islamista propôs libertar dois reféns israelenses por "razões humanitárias", mas acusou Israel de rejeitar a iniciativa.

O Hamas diz ter informado os mediadores do Catar a respeito da proposta que teria sido apresentada nesta sexta-feira, no mesmo dia em que os islamistas libertaram duas reféns americanas em Gaza.

O gabinete do premiê israelense, Benjamin Netanyahu, reagiu dizendo em comunicado que continuará a ignorar "propagandas falsas do Hamas".

"Continuaremos a agir de todas as maneiras para reaver todos os sequestrados e desaparecidos", conclui a nota.

Israel vai reforçar ataques em Gaza nas próximas horas, diz porta-voz militar

Israel planeja aumentar os bombardeios na Faixa de Gaza a partir desde sábado, como preparação para o próximo estágio de sua guerra contra o Hamas, afirmou o almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa israelenses.

O porta-voz explicou que, dessa forma, os militares tentar criar as condições ideais antes de uma invasão por terra do território palestino.

"Vamos aprofundar nosso ataques para minimizar os perigos para as nossa forças nos próximos estágios da guerra. Vamos aumentar os ataques a partir de hoje", afirmou.

Hagari voltou a alertar o moradores de Gaza para que se desloquem até o sul do enclave, em nome de sua própria segurança.

ONU pede acesso irrestrito de ajuda humanitária à Faixa de Gaza

As agências da ONU que lidam com questões humanitárias divulgaram neste sábado uma declaração conjunta pedindo o envio contínuo de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, além de um cessar-fogo no território.

"Pedimos um cessar-fogo humanitário, juntamente com o acesso humanitário imediato e irrestrito ao longo de Gaza, para permitir que os agentes possam chegar até os civis em dificuldades, salvar vidas e evitar maior sofrimento humano."

"O fluxo de ajuda humanitária deve ser em grande escala e contínuo, permitido que os cidadãos de Gaza mantenham sua dignidade", diz o texto.

A declaração é assinada pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento (UNPD), Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), Programa Alimentar da ONU (PAM) e Organização Mundial da Saúde (OMS).

O secretário-geral da ONU, António Guterres, destacou que os 20 caminhões que levaram ajuda a Gaza neste sábado são insuficientes para suprir as necessidades das pessoas no enclave, muitas das quais foram obrigadas a abandonar suas casas. "É preciso muito mais", afirmou, durante uma conferência de paz no Egito.

Um porta-voz do Hamas argumentou que nem mesmo dezenas de comboios conseguiriam suprir as necessidades de Gaza, uma vez que não é permitido o envio de combustíveis juntamente com a ajuda humanitária ao enclave.

rc (APF, AP)

