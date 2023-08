Terceira prévia do Ibovespa mantém inclusão de Vamos e PetroRecôncavo e exclusão de Méliuz

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 10:02 Compartilhe

A B3 divulgou nesta quinta-feira, 31, a terceira prévia da carteira teórica do Ibovespa que valerá para o período de setembro a dezembro de 2023, a qual inclui Vamos e Petrorecôncavo, com peso de 0,243% e 0,309%, respectivamente. A terceira prévia também exclui a Méliuz do índice.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice são: Vale ON (13,978%), Itaú Unibanco PN (6,455%), Petrobras PN (7,237%), Petrobras ON (4,459%) e B3 (3,658%).

O Ibovespa é o principal índice do mercado de ações brasileiro, que agrega as empresas mais negociadas na B3. A cada quatro meses, a B3 reavalia o Ibovespa, permitindo que novas empresas entrem ou saiam do índice se não atenderem aos critérios estabelecidos.

Para compor a carteira do Ibovespa B3, as companhias listadas precisam cumprir alguns requisitos como ter sido negociadas em 95% dos pregões dos últimos 3 anos e ter movimentação equivalente a pelo menos 0,1% do volume financeiro do mercado à vista no mesmo período. Ações classificadas como penny stock, ou seja, negociadas por valor abaixo de R$ 1,00, não estão elegíveis para entrar no índice.

