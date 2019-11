Terceira idade com energia e longevidade

Rio – A turma da terceira idade agitou a Praia do Anil, em Magé, na última semana. Foram momentos de muita disposição e diversão, na 1ª Olimpíada da Longevidade. O evento foi organizado pela Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Terceira Idade e começou com uma caminhada na orla, realizada no dia 14. A competição contou com categorias de 50 a 70 anos, feminino e masculino, com um total de oito modalidades. Um dos pontos altos foi o aulão de mix dance animado.

Em tratamento contra o câncer, Maria Aparecida Moreira, diz que a competição foi de grande ajuda para sua recuperação. “Depois que eu comecei o tratamento, tirei o rim e ficava muito tempo dentro de casa, depressiva. Isso é maravilhoso, porque me anima e me faz esquecer os problemas de saúde”, comemorou.

Além de renovar forças de Maria, o programa também proporcionou bem-estar à Rita de Cássia, que perdeu um filho recentemente e encontrou a superação com o apoio das companheiras de projeto. “Eu nunca gostei de participar da ginástica, só fazia caminhada. Mas perdi um filho e então uma amiga minha me convidou. O projeto me levou à superação. Hoje convivo com a dor, mas sem desespero”, disse.

Diretor de Terceira Idade, Sérgio Cordeiro fala sobre a sensação de proporcionar o bem-estar aos participantes. “A melhor medalha é ver essas pessoas felizes e saudáveis”, afirma o também atleta.