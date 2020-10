Terceira derrota consecutiva pesa, e Palmeiras demite Luxemburgo

A derrota por 3 a 1 para o Coritiba, em casa, nesta quarta-feira (14), custou o emprego de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. O anúncio da demissão do técnico foi feito horas após a partida, em comunicado divulgado no site oficial do Verdão.

Luxemburgo assumiu o Palmeiras em meados de dezembro, com vínculo até o fim de 2021. A missão do técnico era trabalhar um elenco reformulado, com menor investimento financeiro e com maior aproveitamento de jogadores da base. Jovens como os volantes Gabriel Menino (convocado à seleção brasileira) e Patrick de Paula e os atacantes Gabriel Veron e Wesley ganharam espaço.

Apesar da conquista do título paulista (que não vinha desde 2008) batendo o rival Corinthians na decisão, e de um aproveitamento superior a 61%, a quinta passagem de Luxemburgo pelo clube foi marcada por atuações irregulares. A sequência de três derrotas seguidas, para Botafogo, São Paulo e Coritiba, deixou a pressão em cima do técnico insustentável.

A derrota para o Coritiba deixou o Palmeiras na sétima posição, com 22 pontos, fora da zona de classificação à Libertadores.

Confira a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro.

Veja também