Terapia experimental reverte danos na córnea com células-troncos

ROMA, 17 MAR (ANSA) – Por Benedetta Bianco – Um tratamento experimental baseado no uso de células-tronco demonstrou ser capaz de reparar danos na córnea que até agora eram considerados irreversíveis.

Segundo um estudo clínico conduzido no hospital norte-americano Massachusetts Eye and Ear, células-tronco retiradas de um olho saudável, cultivadas em laboratório por entre duas e três semanas e depois transplantadas cirurgicamente em um olho danificado foram testadas em 14 pacientes.

Ao todo, o experimento se mostrou eficaz em 92% dos casos 18 meses após o transplante. Os resultados dos testes foram divulgados na revista Nature Communications.

O procedimento ainda é experimental e precisará de mais estudos antes de ser aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) dos EUA.

A córnea é a camada transparente mais externa do olho e normalmente contém um grande volume de células-tronco ao longo de sua bord, que são responsáveis por manter a superfície lisa.

No entanto, em caso de lesão, as células-tronco podem ficar esgotadas, deixando o olho permanentemente danificado e, portanto, inadequado até mesmo para um transplante de córnea clássico. Por isso, pesquisadores coordenados por Ula Jurkunas buscaram uma alternativa e em 2018 realizaram com sucesso o primeiro teste em um paciente.

Neste estudo clínico maior, o tratamento, chamado Calec, restaurou completamente a córnea em 50% dos participantes após três meses, um percentual que aumentou para 77% após 18 meses.

Incluindo outras duas pessoas que tiveram reparo parcial, a taxa de sucesso da terapia foi de 92% 18 meses após o transplante.

De acordo com os cientistas, o procedimento mostrou-se seguro e sem riscos: apenas um evento adverso foi observado em um dos pacientes, uma infecção bacteriana devido ao uso muito frequente de lentes de contato. (ANSA).