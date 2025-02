‘Terão de pagar pelo erro que cometeram’, diz Lula sobre Bolsonaro e aliados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 19, que Bolsonaro e os demais denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe de Estado serão presos caso as denúncias sejam comprovadas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

“Se eles provarem que não tentaram dar golpe, e se eles provarem que não tentaram matar o presidente, o vice-presidente, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, eles ficarão livres. Agora, se o juiz chegar à conclusão de que eles são culpados, eles terão de pagar pelo erro que cometeram”, declarou durante encontro realizado no Palácio do Planalto com Luís Montenegro, premiê de Portugal.

O petista ainda defendeu a presunção de inocência dos envolvidos. Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas por envolvimento na trama golpista.

De acordo com o relatório, o ex-presidente estava ciente da “minuta golpista” que visava prender o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, convocar novas eleições, e também de uma conspiração para assassinar Lula, seu vice, Geraldo Alckmin, e o próprio magistrado do STF.