Terans brilha e Athletico bate Atlético-GO pelo Brasileirão Uruguaio deu uma assistência a marcou um gol na partida

Nesta quarta-feira (6), na estreia da 24ª rodada do Brasileirão, o Athletico Paranaense conquistou a vitória para cima do Atlético-GO, mesmo atuando fora de casa, a equipe rubro-negra foi melhor e graças a Terans, que deu um gol e uma assistência para Marcinho, venceu por 2 x 0.

Com a vitória, o Furacão subiu para a 7ª colocação, com 33 pontos conquistado e na próxima rodada tenta manter o embalo contra o Bahia, em casa. Por outro lado, os goianos ficam na 10ª com 30. A equipe encara o Fluminense no próximo sábado (9), às 16h30 (horário de Brasília).

Equilíbrio e abertura de placar

Jogo começou bem aberto, com ambas as equipes buscando rapidez no momento ofensivo. Assim, os visitantes chegaram com perigo em jogada dos laterais Abner e Marcinho. Logo depois, os mandantes tentaram em chute de Matheus Barbosa, defendido por Santos.

Mais tarde, foi a vez de Richard experimentar o goleiro Fernando Miguel. Por outro lado, o Furacão fez boa triangulação entre Terans e Bissoli, o uruguaio tentou chute, que desviou e foi para escanteio. Na reta final da primeira etapa, após cruzamento de Terans, Marcinho apareceu livre nas costas da defesa, cabeceou e abriu o placar.

Olha o segundo…

Logo no começo da segunda etapa, o Furacão fez um ótimo contra-ataque, Nikão cruzou, Erick ajeitou e Terans bateu firma para fazer o segundo gol dos visitantes.

Posteriormente, o Dragão teve três boas oportunidades para marcar. Primeiro, teve boa chegada com Janderson, mas Richard fez o corte. Logo depois, após bobeira da defesa, Montenegro acionou Zé Roberto, em posição ilegal. Novamente o camisa 9 apareceu bem, dessa vez sem irregularidades, mas chutou para fora.

No final da partida, o Furacão ameaçou marcar o terceiro tento, em boas oportunidades com Kayser e Fernando Miguel. Santos ainda operou dois milagre após cabeceios de Lucão, que entrou no lugar de Zé Roberto e Montenegro.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

ATLÉTICO-GO 0 x 2 ATHLETICO PARANAENSE

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO

Data/horário: 06 de outubro de 2021, às 19h (horário de Brasília)

​Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (Fifa/RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Farinha (RJ)

Assistente 2: Daniel do Espirito Santo Parro (RJ)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Gols marcados: Marcinho (43’/1T) (0-1), Terans (5/’2T)

Cartões amarelos: Terans, Erick, Zé Ivaldo (Athletico), Éder, Zé Roberto (Atlético-GO)







ATLÉTICO-GO: Fernando Miguel; Dudu, Wanderson (Oliveira 24’/2T), Éder e Natanael; Willian Maranhão (Baralhas 24’/2T), Matheus Barbosa (Janderson 9’/2T) e João Paulo; André Luís (Montenegro 9’/2T), Ronald e Zé Roberto/2T) (Lucão 37′: Eduardo Souza.

ATHLETICO: Santos; Pedro Henrique, Lucas Fasson e Zé Ivaldo; Marcinho (Khellven 32’/2T), Erick (Cittadini 32’/2T), Richard e Abner Vinícius (Nicolas 41/1T); Nikão, Terans (Pedro Rocha 9’/2T) e Bissoli (Renato Kayser 32’/2T). Técnico: Alberto Valentim.

