Ter Stegen e Arthur, lesionados, desfalcam Barcelona no início de 2020

O goleiro alemão do Barcelona, Marc André ter Stegen, vai ficar afastado durante um tempo indeterminado enquanto que o meia brasileiro Arthur vai desfalcar a equipe “durante cerca de 3 semanas”, indicou o clube nesta segunda-feira em um comunicado.

O goleiro “está realizando um tratamento devido a uma lesão no tendão do joelho direito que começou depois do último jogo do campeonato espanhol” contra o Alavés, explicou o time espanhol.

“Sua disponibilidade vai depender da evolução”, informou o clube catalão sobre seu arqueiro de 27 anos, que fez uma temporada brilhante e compete com Manuel Neuer na seleção alemã.

Enquanto isso Arthur “segue com o tratamento para resolver seus problemas no púbis e o tempo aproximado de afastamento deve ser de cerca de 3 semanas”, acrescentou o clube ‘azulgraná’.

Com isso o meia de 23 anos vai perder as próximas partidas contra Espanyol, Atlético de Madrid (na semifinal da Supercopa da Espanha) e Granada.

Revelado no Grêmio de Porto Alegre e no Camp Nou desde o verão europeu de 2018, Arthur já sofreu em fevereiro “uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda”.

