Ter Stegen desfalcará Barcelona contra o Porto na Champions

AFP - 28/11/2023 - 12:57

Com dores nas costas, o goleiro alemão Marc-André Ter Stegen está fora da lista de relacionados do Barcelona para o jogo desta terça-feira (28) contra o Porto, pela 5ª rodada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa.

Ter Stegen não joga pelo Barça desde o dia 12 de novembro, antes da paralisação para o calendário Fifa, quando se machucou a serviço da seleção da Alemanha.

Contra o Porto, ele será substituído por Iñaki Peña, que foi titular no empate em 1 a 1 com o Rayo Vallecano no último sábado, pelo Campeonato Espanhol.

Após a derrota para o Shakhtar Donestk (1 a 0) na quarta rodada da Champions, o Barcelona precisa reagir para garantir uma vaga nas oitavas de final e a primeira posição do grupo.

