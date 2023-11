Ter Stegen desfalcará Alemanha em amistosos contra Turquia e Áustria

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/11/2023 - 15:58 Para compartilhar:

O goleiro Marc-André ter Stegen não estará disponível para os amistosos da Alemanha contra Turquia, no sábado, em Berlim, e Áustria, três dias depois, em Viena, anunciou nesta sexta-feira (17) o técnico da ‘Mannschaft’, Julian Nagelsmann.

O goleiro do Barcelona sofre com dores nas cosas e voltará à Espanha para se apresentar ao departamento médico do clube ‘blaugrana’, explicou Nagelsmann.

“Vamos esperar o treinamento para decidir juntos”, acrescentou o treinador alemão sobre quem será o goleiro titular contra a Turquia.

Nagelsmann tem à disposição Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (Hoffenheim) e Janis Blaswich (RB Leipzig).

Manuel Neuer, que retornou recentemente ao Bayern de Munique após grave lesão na perna direita, não foi convocado porque ainda precisa recuperar ritmo de jogo.

Neuer poderá voltar à seleção alemã para os amistosos de meados de março do ano que vem.

tba/bm/iga/dam/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias