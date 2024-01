Ter mais irmãos significa pior saúde mental para os adolescentes, diz estudo

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 23/01/2024 - 3:37 Para compartilhar:

Os irmãos podem ser seus melhores amigos – ou seu pior pesadelo. Quanto mais irmãos uma pessoa tem, mais fraca é a sua saúde mental, descobriu um novo estudo publicado pelo Journal of Family Issues.

Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos e da China analisou dados de milhares de alunos do oitavo ano e avaliou a sua saúde mental para determinar o impacto que ter irmãos teve no seu bem-estar.

“O que descobrimos é que quando você soma todas as evidências, o efeito dos irmãos na saúde mental é mais negativo do que positivo”, disse Doug Downey, principal autor do estudo, em comunicado.

Na China, as crianças sem irmãos relataram ter a melhor saúde mental, enquanto nos Estados Unidos, aquelas que tinham um ou nenhum irmão tinham saúde mental semelhante.

Aqueles com pior saúde mental eram aqueles com irmãos mais velhos e irmãos de idade próxima, segundo os dados dos EUA. Mas não parece ser o xingamento ou o puxão de cabelo que piora a saúde mental dos adolescentes.

Os especialistas acreditam que o maior número de irmãos leva a uma pior saúde mental se deve em grande parte à “diluição de recursos”.

“Se você pensar nos recursos dos pais como uma torta, um filho significa que eles ficam com toda a torta – toda a atenção e recursos dos pais”, explicou Downey.

“Mas quando se adicionam mais irmãos, cada criança recebe menos recursos e atenção dos pais, e isso pode ter um impacto na sua saúde mental.”

As crianças de famílias associadas às maiores vantagens socioeconómicas tinham a melhor saúde mental.

No entanto, outros estudos demonstraram que ter mais irmãos está associado a melhores competências sociais e a uma menor probabilidade de divórcio .

“Essa combinação de resultados não é facilmente explicada. Ainda temos mais que aprender sobre o impacto dos irmãos”, disse Downey.

“Isto é particularmente importante agora que os EUA e outros países têm taxas de fertilidade mais baixas. Compreender as consequências de crescer com menos ou nenhum irmão e irmã é uma questão social cada vez mais importante.”

