Ter dois participantes no leilão da BR-381 é uma grandiosa vitória, diz Renan Filho

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/08/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O ministro dos Transportes, Renan Filho, considera muito positiva a expectativa de ter dois participantes no leilão da BR-381 (MG), previsto para esta quinta-feira, 29. A avaliação foi feita após o ministro ser questionado se o número de interessados ainda não seria baixo quando comparado a certames realizados em governos anteriores.

“Este é o maior desafio de engenharia rodoviária do Brasil. Por isso, ter dois interessados é uma grandiosa vitória”, afirmou Renan Filho.

O ministro destacou que esta é a quarta tentativa de leiloar o trecho, conhecido como “Rodovia da Morte” por causa do grande número de acidentes. Para ele, o leilão será, enfim, bem-sucedido por causa dos aprimoramentos do projeto promovidos desde a última tentativa frustrada, em novembro do ano passado.

O ministro reforçou a informação, antecipada pelo ministério ao Broadcast sobre quais deverão ser os participantes. Estarão no páreo duas gestoras de investimento: Opportunity e 4UM, que tem a Aterpa na lista de investidas, segundo o Ministério dos Transportes.

A concessão contempla um trecho de 303,4 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O contrato de 30 anos prevê cerca de R$ 9 bilhões em investimentos, incluindo opex e capex. Deste montante, R$ 5,6 bilhões serão em investimentos e R$ 3,7 bilhões para despesas operacionais.