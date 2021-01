Téo José, criador do ‘Rony Rústico’, testa positivo para Covid-19 e não narra Palmeiras x River Plate Narrador número 1 do SBT nesta Libertadores, Téo já está em isolamento e será substituído por Luiz Alano

O duelo entre Palmeiras e River Plate ganhou um grande desfalque de última hora. O narrador Téo José, do SBT, testou positivo para COVID-19 nesta terça-feira (11), e não poderá narrar a semifinal da Copa Libertadores 2020.

​>> Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores em último ano de contrato

O jornalista confirmou ao vivo no programa Arena SBT desta noite que não vai poder narrar o importante duelo entre os times de Abel Ferreira e Marcelo Gallardo.

Téo José havia narrado a vitória alviverde por 3 a 0 na Argentina, na semana passada, e construiu uma boa relação com a torcida palmeirense durante toda a campanha do Verdão na competição.

>> Confira a classificação e simule resultados do Brasileirão

E MAIS:

O goiano inventou o apelido de Rony ‘rústico’ para o camisa 11 do Palmeiras, que vem sendo o grande destaque alviverde desta atual Libertadores. Téo aderiu ao apelido para Rony por causa da música ‘Betty Frígida’, da banda Blitz, famosa nos anos 80.

Em seu lugar, narra Luiz Alano. O narrador, que se notabilizou por narrar o futebol do Rio Grande do Sul no canais Globo, foi ao SBT para cobrir os gaúchos na Libertadores, mas após ficar sem contrato e com as eliminações de Grêmio e Inter, decidiu abrir uma barbearia ao lado do filho, em Tubarão, em Santa Catarina.

Nesta terça (12), ele comanda a transmissão do duelo que classifica o primeiro finalista da Copa Libertadores da América. É no SBT, às 21h15, para todo Brasil.

E MAIS:

Veja também