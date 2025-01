Tentativa de sequestro de recém-nascida choca Itália

COSENZA, 22 JAN (ANSA) – A tentativa de sequestro de uma bebê de apenas um dia de vida em um hospital particular de Cosenza, na região da Calábria, chocou a Itália.

A recém-nascida foi retirada de dentro da unidade de saúde no início da noite da última terça-feira (21) por um casal. Os criminosos, identificados como Rosa Vespa e Acqua Moses, foram detidos horas depois pela polícia local com a pequena Sofia.

A sequestradora, que estava com o rosto parcialmente coberto por uma máscara, fingiu ser enfermeira do Sacro Cuore, pegou a criança e disse à mãe que precisava levá-la ao pediatra. A mulher e as avós, preocupadas com a demora, alertaram outros funcionários do hospital.

As câmeras internas do local filmaram Vespa se aproximando de Moses e tentando colocar a recém-nascida em uma cadeirinha, mas sem sucesso. Na sequência, a criminosa deixou a unidade com a menina no colo e o seu parceiro com o objeto na mão.

O casal foi detido pelas forças de ordem em Castrolibero, que fica a cerca de seis quilômetros de distância de Cosenza. Os dois foram presos no meio de uma festa pela chegada da recém-nascida com a presença de alguns parentes. A dupla também vestiu a menina como um menino.

“A polícia fez um trabalho excepcional. Enquanto eu tinha perdido minhas esperanças, uma região inteira parou para procurar nossa garotinha. Acho que nunca vou superar isso, mas o final feliz é que ela está bem. Uma mãe e um pai morreram e ressuscitaram”, escreveu Valeria, mãe de Sofia, em suas redes sociais.

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, celebrou o “extraordinário trabalho em equipe e pesquisa” das autoridades de Cosenza e enviou um “abraço” aos parentes da bebê.

A polícia segue com as investigações sobre a tentativa de sequestro. Os agentes analisam principalmente a “facilidade” que os criminosos tiveram em entrar no hospital e levar a criança.

