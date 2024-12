O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) informou que nove pessoas foram mortas nesta quarta-feira (25) em confrontos entre homens armados e forças de segurança que tentavam prender um oficial do governo deposto.

Seis membros dos serviços de segurança foram mortos, bem como “três homens armados”, depois que as forças de segurança tentaram prender um funcionário do governo do ex-presidente Bashar al-Assad em Tartus (oeste), disse o OSDH.

