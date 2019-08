Tentativa de assalto termina com tiroteio e policial baleado na Zona Oeste

Rio – Um policial militar foi baleado, na tarde desta segunda-feira, durante uma tentativa de roubo em frente a uma agência bancária na Estrada de Jacarepaguá, no bairro Anil, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o 18º BPM (Jacarepaguá), cerca de cinco criminosos abordaram dois policiais de folga próximo a agência da Caixa Econômica Federal. Os policiais reagiram e houve confronto. O militar, que não foi identificado, foi baleado no ombro e socorrido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para uma ocorrência envolvendo disparos de arma de fogo na Estrada de Jacarepaguá. No local, equipes constataram que houve uma tentativa de roubo em frente a uma agência bancária. Dois policiais militares de folga reagiram e houve confronto. Um dos militares foi atingido no ombro e socorrido. Os criminosos fugiram do local. Ações de varredura estão sendo realizadas em busca dos envolvidos na ação.