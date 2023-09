Tensões nas negociações com UAW aumentam, enquanto Ford evita greve no Canadá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/09/2023 - 20:37 Compartilhe

Líderes do sindicato United Auto Workers e das montadoras de Detroit trocaram farpas públicas esta semana, um sinal preocupante antes do prazo de sexta-feira, 22, que ameaça expandir a greve de quase uma semana.

As tensões permaneceram visíveis na quarta-feira, 20. O presidente da General Motors, Mark Reuss, escreveu um artigo no Detroit Free Press criticando as exigências do UAW como insustentáveis e acusando o sindicato de espalhar mitos sobre o que as montadoras de Detroit poderiam pagar. Segundo Reuss, a última oferta da empresa ao UAW permitiria que 85% de seus trabalhadores sindicalizados ganhassem um salário base de aproximadamente US$ 82 mil por ano.

A conta X (antigo Twitter), geralmente inativa, do presidente do UAW, Shawn Fain, acendeu na noite de terça-feira, quando o líder sindical tuitou um GIF do filme “O guarda-costas do Hitman”, que ele chamou de uma rápida atualização de negociação.

Ontem, a Ford Motor chegou a um novo acordo trabalhista provisório com o Unifor, o sindicato que representa os trabalhadores das fábricas de automóveis no Canadá. A Unifor e a empresa não divulgaram detalhes de seu acordo provisório, que abrange cerca de 5.600 membros nas instalações da Ford no Canadá. O sindicato disse que apresentaria detalhes aos membros em reuniões antes da votação de ratificação.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias