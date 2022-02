Tensões na Ucrânia e Home Depot derrubam Wall St

Por Susan Mathew e Devik Jain

(Reuters) – Os principais índices de Wall Street caíam nesta terça-feira, com as ações da Home Depot despencando após balanço decepcionante da empresa, enquanto a perspectiva de duras sanções ocidentais contra a Rússia por seu conflito com a Ucrânia mantinha os investidores nervosos.

Sete dos 11 principais setores do S&P 500 recuavam, com as ações de consumo não essencial liderando as perdas com queda de 1,6%.

A Home Depot caía 6,8%, depois que a rede de artigos para reforma do lar relatou declínio nas margens de lucro bruto para o último trimestre do ano devido a salto nos custos de transporte e mão de obra. Suas ações representavam o maior peso no Dow nesta sessão.

As ações globais caíram depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu duas regiões separatistas no leste da Ucrânia e enviou tropas para esses locais, levando a sanções ocidentais.

A Alemanha interrompeu o projeto do gasoduto Nord Stream 2, que deveria levar gás russo ao país, e o Reino Unido impôs sanções a cinco bancos russos e três homens próximos de Putin.

A Comissão Europeia e os Estados Unidos devem anunciar mais sanções ainda nesta terça-feira.

“O fator medo permanece elevado e, até que tenhamos uma imagem mais clara do que Putin pode ou não fazer, o mercado vai continuar confuso e volátil”, disse Peter Cardillo, economista-chefe de mercado da Spartan Capital Securities.

Às 13:43 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,80%, a 33.806,89 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,55%, a 4.324,85 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq Composite recuava 0,87%, a 13.429,86 pontos.

