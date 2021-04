Tensões em fronteira não afetam exportação de grãos da Ucrânia, dizem operadores

KIEV (Reuters) – O aumento das tensões na fronteira leste da Ucrânia com a Rússia não afetou as exportações e os preços domésticos de grãos, disseram operadores nesta sexta-feira, acrescentando que monitoram de perto a situação na região, que fornece uma parcela significativa dos alimentos necessários para o mundo.

Kiev expressou preocupação com o aumento no número de forças russas nas proximidades da fronteira entre os países, bem como com uma escalada na violência ao longo da linha que divide as tropas ucranianas dos separatistas apoiados pela Rússia na região de Donbass.

Embora a Ucrânia seja uma grande exportadora global de grãos, tendo comercializado mais de 57 milhões de toneladas em 2019/20, o vice-ministro da Economia do país, Taras Vysotskiy, que é encarregado da agricultura, disse à Reuters não ter visto “nenhuma ansiedade no mercado”.

Operadores deram eco ao posicionamento. Um trader estrangeiro afirmou que “ainda não vejo qualquer nervosismo, e isso não afetou os preços. Mas estamos monitorando a situação.”

A Ucrânia já exportou cerca de 36,5 milhões de toneladas de grãos na temporada 2020/21, queda de 22,6% em relação a igual período do ano anterior.

(Reportagem de Pavel Polityuk)

