Tensão por guerra em Gaza marca Dia da Libertação na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 25/04/2024 - 8:01 Para compartilhar:

ROMA, 25 ABR (ANSA) – Momentos de tensão foram registrados durante manifestações pró-Israel e pró-Palestina em Roma, capital da Itália, por ocasião do Dia da Libertação do país do nazifascismo, celebrado nesta quinta-feira (25).

Os dois grupos realizaram atos simultâneos nos arredores da Porta San Paolo e trocaram assobios, insultos e até disparos de fogos de artifícios.

A cada vez que se ouvia o grito “Palestina livre”, membros da Brigada Judaica respondiam com xingamentos. Manifestantes pró-Israel também atiraram pedras contra jornalistas, e cordões da polícia tentaram manter os grupos separados.

No lado pró-Palestina, ativistas denunciaram o “genocídio” na Faixa de Gaza e gritaram palavras de ordem contra o Estado israelense.

“Houve tensão porque organizações árabes disseram que viriam para expulsar sionistas da rua”, disse o presidente da Associação Judaica Europeia, Riccardo Pacifici. “Roma é dos romanos e dos judeus romanos”, acrescentou.

O Dia da Libertação é uma das principais festas nacionais da Itália e celebra a libertação do país do fascismo e da ocupação nazista, além de homenagear a luta dos partisans.

“É obrigatória a união popular em torno do antifascismo, sem comprometer a variedade e a riqueza da comunidade nacional, o pluralismo social e político e a livre articulação das maiorias e minorias no jogo democrático”, disse o presidente da Itália, Sergio Mattarella. (ANSA).