Tensão no Oriente Médio pressiona cotações de grãos, diz Commerzbank

São Paulo, 6 – O agravamento nas tensões no Oriente Médio, com acirramento da crise entre Estados Unidos e Irã, deve continuar pressionando os preços internacionais dos grãos, especialmente do milho e do trigo, na análise do Commerzbank. O reflexo do conflito nas cotações das commodities, explica o banco, deve-se ao fato de a região ser importante importadora de grãos.

A perspectiva do mercado é de que as tensões podem arrefecer a demanda do Oriente Médio por commodities agrícolas.

“A redução da demanda por trigo e a menor importação do cereal como resultado elevariam o excesso de oferta existente no mercado global de trigo. Dado o cenário atual, é provável que fornecedores dos Estados Unidos encontrem dificuldade em achar compradores”, observa Carsten Fritsch, analista de commodities agrícolas do banco, em comentário diário enviado para clientes.

Na última sessão, o mau humor global já pesou sobre as cotações dos futuros negociados na Bolsa de Chicago (CBOT, na sigla em inglês).

A soja para março perdeu 14,75 cents (1,54%), para US$ 9,4150 por bushel.

O milho recuou 5,00 cents (1,28%), para US$ 3,8650 por bushel. O mesmo vencimento do trigo caiu 14,75 cents (1,54%), para US$ 9,4150 por bushel.