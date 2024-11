Tensão marca o enterro de garoto morto durante ação da PM em Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 21:49 Para compartilhar:

O clima de tensão marcou ontem o enterro de Ryan da Silva, de 4 anos, morto durante ação da PM no Morro do São Bento, em Santos, no entorno do Cemitério da Areia Branca. A presença de policiais militares no enterro foi vista como intimidação e criticada pelo titular da Ouvidoria das Polícias do Estado, Cláudio Aparecido da Silva – houve bate-boca entre ele e os policiais militares.

Ryan brincava na rua quando foi atingido por um tiro na barriga. Segundo a PM, pela dinâmica da ocorrência, o tiro foi disparado provavelmente por um policial.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que a Polícia Miliar vai analisar as denúncias de possíveis intimidações por parte dos Pms.

Presente no velório, o ouvidor das Polícias, Cláudio Aparecido, elevou o tom contra a PM. “Tenho certeza absoluta que o policial que praticou essa atrocidade contra essa criança deve estar desesperado. Imagino que ele deve estar desesperado. Essa certeza eu não tenho em relação ao comandante dele, porque mandar viaturas para porta do velório, impedir cortejo, atrapalhar cortejo, é uma falta de respeito, de vergonha na cara”, disse Silva.

O ouvidor chegou a discutir com um dos policiais que estava no local. O Estadão apurou que o CPI-6, Comando de Policiamento responsável pelo caso, determinou investigação.

“O que chama atenção não é a presença da polícia, mas a hostilidade da polícia no território”, afirma Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que esteve no enterro. Segundo ela, viaturas chegaram a dificultar o cortejo no Morro de São Bento. “A impressão que deu é que a polícia estava tentando impedir um processo de despedida de uma criança que foi morta pelo próprio Estado, o próprio porta-voz da polícia sinalizou isso (ao dizer que o tiro muito provavelmente partiu de um policial).”

Homenagem

Amigos e parentes de Ryan usavam ontem blusas brancas e soltaram balões brancos. Foi feito um cortejo até o Morro São Bento antes do enterro. Em estado de choque, a mãe do menino seguiu ao lado do caixão em uma cadeira de rodas.

Na quarta, a SSP informou que a morte de Ryan ocorreu após PMs reagirem ao serem atacados a tiros por um grupo com cerca de 10 suspeitos durante patrulhamento em uma área de tráfico de drogas. A Polícia Civil abriu inquérito e determinou perícia nas armas apreendidas no local para esclarecer a origem do tiro que matou a criança. Outros dois adolescentes, que seriam suspeitos, foram atingidos no tiroteio. Um deles morreu. A ação ainda deixou uma jovem de 24 anos ferida de raspão.

Em nota, a PM afirmou que policiais faziam o patrulhamento no Morro do São Bento quando “um cortejo realizado por moradores do local se deparou com a viatura”. Ainda segundo a PM, os policiais foram hostilizados. “Por se tratar de local de alto risco, faz-se necessário que os policiais militares das tropas especializadas mantenham-se atentos e em prontidão caso seja necessário um desembarque emergencial.”

O pai de Ryan, Leonel Andrade dos Santos, também foi morto pela PM, durante a Operação Verão, promovida entre janeiro e abril deste ano. Ele tinha 36 anos e usava muletas por causa de uma deficiência nas pernas. Os PMs alegaram que ele teria apontado uma arma em direção a eles, durante uma investigação de tráfico de drogas. (COLABOROU MARCELO GODOY)