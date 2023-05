Tensão entre israelenses e palestinos volta a aumentar

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 02/05/2023 - 15:01 Compartilhe

TEL AVIV, 2 MAI (ANSA) – A tensão entre israelenses e palestinos voltou a aumentar nesta terça-feira (2) após novos lançamentos de foguetes entre as duas partes.

Segundo a Rádio Militar de Israel, foram 22 foguetes lançados da Faixa de Gaza contra cidades do sul do país e apenas quatro deles foram interceptados pelo sistema de defesa Iron Dome. O que caiu em Sderot deixou uma pessoa gravemente ferida.

Após os lançamentos, Israel respondeu com “ataques de artilharia”.

A intensificação dos novos ataques ocorre após a morte na prisão do xeque Khader Adnan, um dos líderes da Jihad Islâmica na Cisjordânia. Para os membros do grupo palestino, o governo israelense é culpado pela morte de Adnan. Já próximo à noite na região, as facções armadas ativas de Gaza publicaram uma nota assumindo os mais de 20 disparos feitos pela manhã. “Trata-se de uma primeira reação a um crime desprezível, que provocará reações do nosso povo em todas as frentes. A resistência continuará em elevado estado de alerta”, pontuaram em comunicado. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias