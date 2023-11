Tensão em ato antirracista na Holanda após chegada de ajudante negro do Papai Noel

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 16:30 Para compartilhar:

Centenas de pessoas atacaram manifestantes que protestavam contra um personagem folclórico, o ajudante do Papai Noel, representado por uma pessoa branca com o rosto pintado de preto, o que levou à intervenção da polícia neste sábado (18) em uma cidade holandesa, noticiou a agência ANP.

Várias cidades do país celebram, neste final de semana, a chegada do Papai Noel. Seu ajudante, conhecido como “Zwarte Piet”, um personagem negro e com cabelos crespos, também participa dos desfiles, distribuindo doces para as crianças.

Convocados pelo grupo “Kick Out Zwarte Piet”, criado em 2011, os manifestantes protestaram neste sábado contra o desfile que marca a chegada do Papai Noel à cidade de De Lier (sul).

Os protestos são realizados anualmente nas cidades onde persiste esta tradição, que o coletivo considera racista e herdada do período colonial.

Neste sábado, os manifestantes foram agredidos com objetos atirados em sua direção, o que motivou a intervenção policial.

Os ativistas contrários a esta tradição afirmam que o personagem relembra a época em que os holandeses exploravam escravos, especialmente no Suriname.

Nos últimos anos, a Holanda lançou um debate sobre o seu passado colonial, que a tornou um dos países mais ricos do mundo.

No verão passado (inverno no Brasil), o rei Guilherme I apresentou o seu pedido oficial de desculpas pelo envolvimento do seu país, e da sua dinastia, na escravidão.

Já o primeiro-ministro, Mark Rutte, apresentou em dezembro de 2022 o pedido oficial de desculpas do governo pela escravidão, que ele chamou de “crime contra a humanidade”.

