Tenores italianos celebram Dia da República com show online

SÃO PAULO, 2 JUN (ANSA) – Por ocasião da Festa da República, celebrada na Itália em todo 2 de junho, os tenores italianos Claudio Mattioli e Massimiliano Barbolini farão uma apresentação online hoje para comemorar a data.

O espetáculo “Viaggio” será realizado em Modena e transmitido ao vivo no YouTube e no site da web rádio Brasitália, a partir das 18h30 (horário de Brasília). O projeto é promovido pela embaixada da Itália em colaboração com o Comites-MG e o CGIE Brasil. Durante o concerto, as pessoas também poderão assistir vídeos com mensagens do embaixador da Itália, além de toda a rede consular no Brasil e do secretário-geral no CGIE. Mattioli e Barbolini atuam juntos desde 2000, divulgando a tradição musical italiana com grande sucesso de público na Itália e em todo o mundo. No ano passado, os dois se apresentaram na cidade de Jundiaí, em São Paulo. (ANSA)