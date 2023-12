Tenor italiano Andrea Bocelli volta ao Madison Square Garden

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/12/2023 - 16:50 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 12 DEZ (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli voltará a se apresentar para os fãs no icônico Madison Square Garden, em Nova York, nesta quarta (13) e quinta-feira (14), em meio à turnê de final de ano nos Estados Unidos.

O setlist inclui, além dos sucessos mais consagrados, canções do álbum recém-lançado em parceria com os filhos Matteo Bocelli e Virginia Bocelli, “A Family Christmas”, edição deluxe.

Enquanto isso, os fãs brasileiros seguem na expectativa para a sexta turnê do artista no país. Por aqui, Bocelli já tem concertos confirmados em 2024, em Belo Horizonte no dia 17 de maio, no Mineirão, em Brasília no dia 21 de maio, na Arena BRB Mané Garrincha, e nos dias 25 e 26 de maio no Allianz Parque, em São Paulo.

Nas apresentações, o artista estará acompanhado de orquestra e coral, além de músicos convidados.

Os ingressos das apresentações seguem à venda no site Eventim e podem ser parcelados em até 10 vezes. As informações completas estão disponíveis no site www.andreabocellibrasil.com.br (ANSA).

