Tenor e violonista interpretam Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e Vivaldi na Sociedade Filarmônica Lyra

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/08/2023 - 13:10 Compartilhe

O tenor Jean William e o violonista Rafael Altro se apresentam, em São Paulo, na Sociedade Filarmônica Lyra, com o Projeto Jean William e Rafael Altro In Concert, que reúne árias de óperas e canções brasileiras. A estreia do Projeto será no dia 19 de agosto, às 20h, na Rua Otavio Tarquinio de Sousa, 848 – Campo Belo, em São Paulo.

O Projeto é uma realização da Ampliart Difusão Cultural e Rafa Music e é patrocinado pela Caldema Equipamentos Industriais e Uberlândia Refrescos, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o apoio cultural da Sociedade Filarmônica Lyra, do Instituto Alexa, da Damainfra e de Marcelo Canalli. A entrada é gratuita e os ingressos deverão ser retirados através do link.

O tenor e o violonista conheceram-se nos bastidores de um concerto de Jean com a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos e decidiram criar um duo que conta com um amplo histórico de apresentações. Em geral os tenores são acompanhados por pianistas e orquestras. A proposta original de resgatar o dueto voz e violão na versão erudita tem a intenção de trazer o público da música popular para as salas de concertos eruditos. O repertório composto com arranjos especiais procura dar uma leveza ao concerto.

Momentos instrumentais de violão solo levarão ao público o repertório original para o instrumento, que em outro momento será acompanhado por grupo de cordas e piano. A voz do tenor nos levará aos recitais com as famosas árias das óperas clássicas e os lieder românticos. Entre os compositores escolhidos para a apresentação estão Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Vivaldi, Schubert, Gounod, Di Cápua, Lara, entre outros.

O projeto oferece ainda um curso gratuito de História da Música e Apreciação Musical. Não há pré-requisitos para participar. Ministrado por Munir Sabag e Marcia Hentschel, o curso compreende o panorama da História da Música no Ocidente e é feito através de audições comentadas de obras musicais de diferentes épocas e estilos, da Idade Média ao século XXI. Ao invés de falar de música de uma maneira abstrata, os professores ampliam a escuta dos alunos contextualizando as obras, compreendendo as formas musicais, conhecendo compositores e construindo um ouvido capaz de apreciar o universo da música de concerto.

O tenor

Jean William nasceu em Sertãozinho, viveu em Barrinha, perto de Ribeirão Preto, e foi criado pelos avós. Com o avô Joaquim, boia-fria aposentado, autodidata em violão, violino e acordeão, ouvia e aprendia música caipira. Aos 8 anos passou a cantar no coral da igreja. É formado em música pela ECA-USP. Estudou em Milão com a diretora do Teatro Alla Scala de Milão, Luciana Serra, e foi homenageado no maior programa de ópera do norte europeu, Ridotto del Ópera.

Já se apresentou nos principais teatros do Brasil e em mais de 11 países ao redor do mundo. Apadrinhado pelo Maestro João Carlos Martins, ganhou visibilidade nacional e internacional. Em 2013 cantou na primeira visita do Papa Francisco ao Brasil. Em 2018 foi recebido na opera de Montecarlo a convite do Príncipe Aberto II. Possui um álbum gravado intitulado Dois Atos. Já se apresentou ao lado de distintos artistas como Laura Pausini, Sandy, Fafá de Belém, Mônica Salmaso, entre outros. Em Barrinha, cidade onde cresceu, foi homenageado com a construção de um teatro que leva seu nome. Recebeu da Fundação Pirelli para as artes o prêmio “Talent ar Work”, que premia jovens artistas empreendedores.

O violonista

Rafael Altro começou a tocar violão aos nove anos de idade. Formou-se no Conservatório Musical Anchieta em São Paulo onde estudou com o prof. Nelson Del Pezzo nos primeiros anos e prosseguiu seus estudos de técnica e de interpretação com o professor e luthier José Egídio de Oliveira. Participou como músico e compositor na gravação do CD “Ritmos do Brasil – Música do Norte”, lançado pelo selo Paulus em 2007.

Pela mesma gravadora realizou direção musical e atuou como violonista no CD “Momentos de Reflexão, vol. 2”, lançado em 2008. Em 2012 gravou seu primeiro CD solo: “Conquistas”, uma produção independente que traz composições próprias originais para violão e releituras de temas de espetáculos teatrais. Em julho de 2013 realizou seu primeiro concerto internacional com repertório de música brasileira no XVI Festival Internacional de Guitarra José Tomás – Villa de Petrer (Alicante- Espanha).

Atua em concertos com o Trio Cordas ao Vento ao lado de Natasha Matsuura (violino) e Richard Hartstein (flauta), com o Duo ViP, formado em 1998 ao lado do pianista William Labecca e com o Duo Hartstein-Altro, ao lado do flautista Richard Hartstein. Idealizador e produtor da Mostra de Cordas Dedilhadas já em sua 21ª. edição.

Atualmente prepara a gravação de seu segundo CD solo intitulado “A Obra de José Egídio de Oliveira” e tem apresentado em seus concertos solos arranjos de Música Popular Brasileira. Ao lado do tenor Jean William apresentou os projetos “Bituca 80 Anos”, “Clássicos” e “Uma voz e um violão em Serenata”.

Crédito das fotos: Fernando Mucci

Serviço:

Jean William e Rafael Altro In Concert

Sociedade Filarmônica Lyra





Rua Otavio Tarquinio de Sousa, 848 – Campo Belo

19/08/2023 – 20h

ENTRADA FRANCA

Retirada de ingressos: https://tinyurl.com/4s5b42yc

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias