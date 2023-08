Tenor Andrea Bocelli anuncia show extra no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/08/2023 - 13:50 Compartilhe

SÃO PAULO, 10 AGO (ANSA) – O tenor italiano Andrea Bocelli anunciou nesta quinta-feira (10) que fará um show extra durante sua passagem pelo Brasil, em maio de 2024.

Além da apresentação de 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, o artista fará um espetáculo no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 17 do mesmo mês, após 12 anos de seu último concerto na capital mineira.

Os ingressos para o show de São Paulo já estão esgotados em vários setores, enquanto a comercialização das entradas para Belo Horizonte começam em 15 de agosto, às 12h (horário de Brasília), no site da Eventim e no ponto de venda oficial na cidade.

Os bilhetes, que custam a partir de R$ 250 (meia entrada), poderão ser parcelados em até 10 vezes. Além disso, os fãs poderão realizar a compra da “entrada social”, com valor reduzido e que tem parte de sua renda revertida para a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF).

Considerado um dos principais tenores do mundo, Bocelli será acompanhado por orquestra, coral e artistas convidados e apresentará os maiores sucessos de sua carreira. O italiano já realizou cinco turnês no Brasil, sendo a última delas em 2018.

As apresentações no país serão produzidas pela Dançar Marketing. (ANSA).

