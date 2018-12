Tenistas russas se destacam na abertura do Torneio de Shenzhen

As tenistas russas foram o maior destaque na abertura do Torneio de Shenzhen, na China, neste domingo. Abrindo a temporada 2019, três atletas da Rússia venceram na quadra rápida da competição chinesa, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

O principal destaque do dia foi a vitória de Anastasia Pavlyuchenkova sobre a romena Ana Bogdan. A russa, atual 42ª do mundo e oitava cabeça de chave em Shenzhen, arrasou a rival pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 53 minutos de duelo.

Na segunda rodada, que já equivale às oitavas de final, Pavlyuchenkova enfrentará a vencedora do confronto entre a romena Irina-Camelia Begu e a também russa Veronika Kudermetova, que veio do qualifying.

Outra russa a fazer bonito na estreia foi a veterana Vera Zvonareva, ao superar a tailandesa Luksika Kumkhum por duplo 6/3. A tenista de 34 anos, que voltou a competir no circuito no ano passado após dois anos afastada, vai encarar nas oitavas a vencedora do duelo entre a qualifier sérvia Ivana Jorovic e a francesa Caroline Garcia, cabeça de chave número dois.

E Evgeniy Rodina, também da Rússia, venceu neste domingo a casaque Zarina Diyas por 3/6, 6/3 e 7/6 (9/7). Sua próxima adversária vai sair do jogo entre a norte-americana Alison Riske e a chinesa Qiang Wang.

Ainda neste domingo, a chinesa Yafan Wang superou a eslovaca Anna Karolína Schmiedlová por 6/1 e 6/0, enquanto a francesa Pauline Parmentier bateu a chinesa Saisai Zheng por 6/2, 3/6 e 6/2. E a romena Sorana Cirstea derrotou a polonesa Magda Linette por duplo 6/3.