Tenista ucraniana não cumprimenta russa ao vencer na Austrália

ROMA, 20 JAN (ANSA) – A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 27 no ranking mundial, derrotou nesta segunda-feira (20) a russa Veronika Kudermetova e se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália, mas o que chamou a atenção foi que as atletas não se cumprimentaram no final da partida.

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e 23 minutos de partida na Rod Laver Arena, em Melbourne. Na sequência, escreveu em uma das câmeras “o espírito da Ucrânia”.

Em uma coletiva de imprensa, a ucraniana explicou que sentia “responsável por encontrar uma maneira de vencer os jogos, de trazer um pouco de luz, uma pequena vitória ao povo ucraniano”.

“A guerra já dura quase três anos. É um fardo muito duro na vida diária de todos os ucranianos. Como atleta, sinto que tenho que fazer minha voz ser ouvida o máximo possível para ajudar a aumentar a conscientização e os fundos para financiar o que nosso povo ucraniano precisa”, afirmou Svitolina.

A atleta ucraniana destacou ainda que “às vezes” sente “que as pessoas esquecem que a guerra ainda está acontecendo” e que o povo do país invadido pela Rússia “ainda precisa de ajuda”.

“Para mim é muito importante mostrar que estou aqui para lutar não importa o que aconteça, eu quero incorporar esse espírito de luta”, concluiu.

Com a vitória, Svitolina enfrentará a norte-americana Madison Keys, que bateu a cazaque Elena Rybakina em três sets, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. (ANSA).