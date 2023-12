Tenista Swiatek é a esportista mais bem paga do ano; esquiadora fica em 2º só com patrocínios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/12/2023 - 9:30 Para compartilhar:

Campeã do WTA Finals e de Roland Garros, a tenista polonesa Iga Swiatek, de 22 anos, número um do ranking mundial, foi a esportista mais bem paga de 2023, com US$ 23,9 milhões (R$ 116,7 milhões), dos quais US$ 14 milhões são de patrocinadores.

A informação é da revista americana Forbes, que aponta a esquiadora Eileen Feng Gu, também conhecida por seu nome chinês Gu Ailing, em segundo lugar com US$ 22,1 milhões. Gu, americana que compete pela China, também é modelo e recebeu US$ 22 milhões de contratos publicitários com marcas como Louis Vuitton e Victoria’s Secret.

O tênis ocupou os oito lugares seguintes no ranking das atletas que mais arrecadaram no ano. Com a americana Coco Gauff (21,7 milhões), a britânica Emma Raducanu (15,2), a japonesa Naomi Osaka (15 milhões, tudo em propaganda porque estava em licença maternidade), a bielorrussa Aryna Sabalenka (14,7), a americana Jessica

Pegula (12,5), a veterana Venus Williams (12,2), a casaque Elena Rybajina (9,5) e a canadense Leylah

Fernández (8,8).

Em 11º lugar, com US$ 8,2 milhões ficaram a golfista Nelly Korda e a jogadora de futebol Megan Rapinoe, ambas dos Estados Unidos. As também americanas Candance Parker (basquete) e Alex Morgam (futebol) apareceram em 13º e 14º lugares, com US$ 8,1 milhões e US$ 7,8 milhões, respectivamente.

A chinesa Qinwen Zheng (tênis), com US$ 7,2 milhões, é a 15ª colocada, enquanto a americana Simone Biles (ginástica) e a indiana P.V. Sindhu (badminton) dividem a 16ª colocação, com US$ 7,1 milhões.

Fecham a lista das vinte atletas com mais rendimento na temporada a tenista tunisiana Ons Jabeur (5,7 milhões), a golfista canadense Brooke Henderson (5,4 milhões) e a tenista checa Marketa Vondrousova (5,2 milhões.

