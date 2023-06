Tenista russa Daria Kasatkina se diz preocupada com ‘caos’ em seu país

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/06/2023 - 19:03 Compartilhe

A tenista russa Daria Kasatkina, número 11 do mundo, mostrou sua preocupação com a situação política em seu país, que chamou de “caos” nesta segunda-feira (26), após vencer na primeira rodada do torneio de Eastbourne a ucraniana Anhelina Kalinina.

Kalinina não cumprimentou Kasatkina após a derrota em dois sets (6-3 e 6-1), como vem acontecendo quando jogadoras desses países se enfrentam no circuito.

Mas a russa, que em várias ocasiões se posicionou contra a invasão à Ucrânia, disse que compreende o gesto de suas adversárias.

Perguntada após a partida sobre a rebelião abortada contra o governo russo, liderada pelo chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, no último fim de semana, a jogadora não se esquivou.

“Sinto que é uma merda, honestamente, não vou esconder. Minha família, meus pais, ainda estão na Rússia. Como vocês viram, os últimos dias foram um caos”, declarou a tenista, ressaltando que, no entanto, os ucranianos estão “em uma situação muito pior”.

“Estou preocupada com meus amigos, porque meus melhores amigos vivem em Voronej, a cidade que o cara (Prigozhin) invadiu com seu exército privado. Estou muito preocupada com as pessoas que são importantes para mim”, concluiu.

