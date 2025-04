Tenista italiano Flavio Cobolli vence 1º título na ATP

SÃO PAULO, 6 ABR (ANSA) – O italiano Flavio Cobolli, de 22 anos, conquistou neste domingo (6) seu primeiro título como tenista profissional, ao derrotar o argentino Sebastián Báez, 24, na final do ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

Atual 45º colocado no ranking mundial, Cobolli superou o rival (36º), um especialista no saibro, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-4. A vitória foi sacramentada no sétimo ponto do campeonato para o italiano, que encobriu Báez com um elegante lob e se jogou na terra para celebrar.

“Sinto-me feliz, é um grande sonho se realizando na minha carreira. Estou contente por alcançar meu melhor resultado”, disse Cobolli.

Essa foi apenas a segunda final do italiano no circuito profissional, após ele ter sido vice-campeão do ATP 500 de Washington em 2024, quando perdeu para o americano Sebastian Korda na final por 2 sets a 1. Báez, por sua vez, já tem sete títulos, sendo seis deles no saibro.

Com a vitória, Cobolli deve subir para 36º no ranking da ATP nesta segunda-feira (7), além de ganhar moral para a temporada de saibro.

O resultado também confirma o bom momento do tênis italiano, que tem Jannik Sinner como líder indiscutível do ranking mundial e dois títulos seguidos na Copa Davis. (ANSA).