Tenista Gustavo Heide vence seletiva e ganha vaga na chave principal do Rio Open

O tenista paulista Gustavo Heide conquistou neste domingo um lugar na chave principal do Rio Open, que será disputado em fevereiro de 2024, no Jockey Club Brasileiro. Heide faturou a vaga ao se sagrar campeão da Maria Esther Bueno Cup, seletiva que reuniu jovens tenistas do Brasil ao longo desta semana, em São Paulo.

Atual 244º do mundo e número quatro do Brasil, Heide era o principal favorito ao título que homenageia a lenda Maria Esther Bueno. Ele venceu os cinco jogos que disputou no saibro da Sociedade Harmonia de Tênis. Na final, superou Gilbert Klier por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com o título, se tornou o primeiro tenista brasileiro confirmado na chave principal do Rio Open, maior torneio da América do Sul, de nível ATP 500, que será disputado entre os dias 17 e 25 de fevereiro, na capital fluminense. A edição 2024 será comemorativa dos 10 anos da competição.

“Estou muito feliz, é um sonho sendo realizado. Estou terminando o ano com chave de ouro, com esse wild card para o Rio Open. Todo tenista sonha em jogar torneios ATPs, ainda mais sendo um ATP 500 disputado no Brasil”, comemorou o tenista de 21 anos, que trocou recentemente Ribeirão Preto pelo Rio de Janeiro.

O Rio Open deve ter também Thiago Wild na chave principal, além de outro brasileiro, que deve ganhar um convite, nas semanas que antecedem o torneio. Entre os nomes de maior peso, já estão confirmados o espanhol Carlos Alcaraz, atual número 2 do mundo, o experiente suíço Stanislas Wawrinka, campeão de três Grand Slams.

