Tênis: João Fonseca conquista o título do Next Gen ATP Finals

O brasileiro João Fonseca conquistou, neste domingo (22) em Jedá (Arábia Saudita), o título do Next Gen ATP Finals, competição que desde 2017 reúne os oito melhores tenistas de até 20 anos do circuito mundial. O atleta do Brasil alcançou o feito ao derrotar o norte-americano Learnen Tien por 3 sets a 1 (parciais de 2/4, 4/3, 4/0 e 4/2).

JOAO HAS DONE IT Fonseca is the champion in Jeddah #NextGenATPFinals pic.twitter.com/UCy21lgIQb — Next Gen ATP Finals (@nextgenfinals) December 22, 2024

“Estava muito nervoso antes do jogo. Sabia que seria muito difícil […]. Disputei uma final contra o Learner em juniores [no US Open de 2023] e sei a maneira como ele pode jogar. Ele é um cara muito legal e um ótimo jogador, então sabia que seria difícil, mental e fisicamente. Mas consegui passar”, declarou João após a decisão.

“É incrível como melhorei física e mentalmente. Tenho sido muito forte mentalmente, vencendo partidas contra jogadores Top 50, Top 20. Estou orgulhoso de mim mesmo, mas é claro que quero mais. Meu sonho é me tornar o número 1. Claro, agora depois de vencer o Next Gen, quero aproveitar esta semana, relaxar e comemorar com minha família. Quero aproveitar o momento e estou muito satisfeito e grato por este ano”, declarou o brasileiro, que começou a temporada fora do Top 700 do ranking da ATP, mas que termina 2024 na 145ª posição.