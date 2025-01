Tênis italiano Superga 2750 celebra centenário em 2025

FLORENÇA, 16 JAN (ANSA) – O tênis 2750, um dos modelos mais clássicos e icônicos da marca italiana Superga, “feito da mesma maneira desde 1925”, chegou aos 100 anos.

Para celebrar a data, a empresa lançou a versão “2750 Made in Italy”, que ressalta o estilo vintage em coloração crua. O produto, cujo lançamento acontece na feira Pitti Uomo 107 em Florença, capital da Toscana, estará à venda na Itália em lojas selecionadas a partir de abril.

O Superga 2750 chegou a ser reconhecido como “um dos objetos que fizeram história na Itália” durante as comemorações do 150º aniversário da Unificação do país. Com sola feita em borracha vulcânica, o calçado é considerado ainda hoje um símbolo da casualidade, mas com charme atemporal.

Dentre as celebridades que amam seu estilo, está a princesa de Gales, Kate Middleton. Além disso, a marca também caiu no gosto dos tenistas, a quem a Superga dedicou o modelo Panatta ao campeão italiano Adriano Panatta, que venceu Roland Garros em 1976. Outra homenageada foi Lea Pericoli, cuja linha tem acabamento em jacquard.

A marca segue com novidades na coleção 2025/2026 com estampas em onça e floridas. (ANSA).