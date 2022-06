Tênis de mesa: Caroline Kumahara e Guilherme Teodoro vencem seletiva

Caroline Kumahara e Guilherme Teodoro venceram a seletiva de tênis de mesa realizada neste sábado (11), no CT Paralímpico, em São Paulo. Com o resultado, a dupla já está garantida no Campeonato Sul-Americano, entre os dias 21 e 27 de julho, na cidade de Pereira, na Colômbia.

Caroline foi a primeira a conseguir a vaga, numa final bem equilibrada contra Bruna Alexandre. O placar foi de 4 a 3 (6/11, 12/10, 11/13, 11/5, 7/11, 11/8 e 11/9). Depois, Guilherme Teodoro carimbou o passaporte. A decisão, contra Carlos Ishida, teve o placar de 4 a 1 (11/7, 11/9, 5/11, 11/4 e 11/8).





As demais vagas do time nacional serão definidas pela comissão técnica.