Tênis de mesa: brasileiros avançam às quartas em 1º torneio pós-Tóquio

O Brasil será representado por Bruna Takahashi e Hugo Calderano nas quartas de final do WTT Star Contender, disputado em Doha (Catar). Trata-se do primeiro grande torneio internacional de tênis de mesa após a Olimpíada de Tóquio (Japão). Os dois principais jogadores do país ganharam os dois jogos que disputaram nesta quinta-feira (23) e voltam à mesa na sexta-feira (24), em horários que ainda serão divulgados pela organização.