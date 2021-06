Tênis: Beatriz Haddad Maia e Marcelo Demoliner são campeões na Europa

Neste domingo (13), a tenista Beatriz Haddad venceu o torneio W25 de Montemor-o-Novo, em Portugal. A conquista foi confirmada com a vitória sobre a georgiana Mariam Bolkvadze, cabeça de chave 1 e número 221 do ranking mundial, em um duplo 6/4. “Ela é muito sólida e competitiva, foi difícil, mas consegui ser corajosa e fazer meu trabalho o mais firme possível. Estou muito feliz, essa semana foi muito especial. Não joguei tão bem em alguns jogos, mas consegui ficar firme e competir até o final, o que eu acho que foi o diferencial”, disse a tenista à assessoria de imprensa.

Este troféu é a sétima conquista da da atual 225ª do ranking da WTA desde o retorno dela ao circuito depois da suspensão. “Eu tenho um carinho muito grande por esse lugar. Foi aqui que voltei a jogar, não faz nem um ano e já percorri muito. Me sinto em casa, é ótimo vir aqui e pegar toda essa energia positiva para seguir confiante no circuito. Agora é seguir trabalhando firme para o quali de Wimbledon”.

Bia segue agora para Wimbledon. Garantida no qualifying, a tenista voltará a disputar um Grand Slam após dois anos. Os jogos da fase qualificatória do torneio da grama têm inicio no dia 21 de junho.

Demoliner fatura ATP 250 na Alemanha

Outro brasileiro que se deu bem nesse domingo (13) foi o gaúcho Marcelo Demoliner. Jogando em quadra de grama, o tenista foi campeão do torneio de duplas do ATP 250 de Stuttgart. Ao lado do mexicano Santiago Gonzalez, a dupla passou pelo uruguaio Ariel Behar e o equatoriano Gonzalo Escobar por 2 sets 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 10-8.

