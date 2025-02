Tênis: ATP anuncia relação de duplas do Rio Open

A ATP (Associação de Tenistas Profissionais) anunciou nesta segunda-feira (3) a relação de duplas que disputarão o Rio Open, competição de nível ATP 500 que será realizada entre 15 e 23 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Um dos destaques é a única dupla 100% brasileira garantida diretamente através do ranking, formada por Marcelo Melo, dono de 38 títulos no circuito de duplas, e por Rafael Matos, o primeiro brasileiro a levantar o troféu do Rio Open (em 2024 com Nicolas Barrientos) e campeão do Australian Open 2023 nas duplas mistas (com Luísa Stefani).

Entre as estrelas internacionais o destaque é o duo formado pelos norte-americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram, medalhistas de prata da última edição dos Jogos Olímpicos, disputados em Paris (França) em 2024. Os ex-número 1 do mundo juntaram forças definitivas após a conquista na França e buscam o título na Cidade Maravilhosa. Além disso, chama a atenção a presença dos campeões da edição 2023 do Rio Open: Máximo Gonzalez e Andrés Molteni.

Outras três duplas se juntarão às 13 equipes já anunciadas. Duas vagas são reservadas para convites da organização e uma dupla virá do qualifying, que será composto por três parcerias definidas pelo ranking e um time convidado.

Relação de duplas que disputarão o Rio Open:

1. Maximo Gonzalez/Andres Molteni (ARG/ARG)

2. Sander Gille/Jan Zielinski (BEL/POL)

3. Sadio Doumbia/Fabien Reboul (FRA/FRA)

4. Francisco Cerundolo/Tomas Martin Etcheverry (ARG/ARG)

5. Austin Krajicek/Rajeev Ram (USA/USA)

6. Ariel Behar/Robert Galloway (URU/USA)

7. Marcelo Melo/Rafael Matos (BRA/BRA)

8. Santiago Gonzalez/Lucas Miedler (MEX/AUT)

9. Luciano Darderi/Mariano Navone (ITA/ARG)

10. Alexander Erler/Constantin Frantzen (AUT/GER)

11. Sander Arends/Luke Johnson (NED/GBR)

12. Pedro Martinez/Jaume Munar (ESP/ESP)

13. Nicolas Barrientos/Gregoire Jacq (COL/FRA)

Qualifying:

1. Diego Hidalgo/Alejandro Tabilo (ECU/CHI)

2. Francisco Cabral/Jean-Julien Rojer (POR/NED)

3. Guido Andreozzi/Theo Arribage (ARG/FRA)