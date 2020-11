‘Tenho uma relação muito forte com o torcedor do Inter’, frisa Abel Braga Treinador apresentado nessa terça-feira (10) também pontuou questões como mudanças em período que esteve longe e emoção da receptividade

Em sua coletiva de apresentação para dar início a sua sétima passagem comandando o Internacional, o técnico Abel Braga não demorou muito para ter de responder sobre um dos pontos que mais pesaram para sua escolha rápida pela diretoria em relação a identificação com o clube e a torcida.

Para ele, tanto por conta do processo de crescimento que o Inter obteve em sua estrutura desde que ele passou pela última vez em 2014 além de pontos como a paixão mútua e a recepção que teve no aeroporto em Porto Alegre pela manhã o fazem crer que o clube precisa voltar a conquistar títulos.

Fato esse que não ocorre desde 2016 quando o time faturou o Gauchão, porém tendo ficado com a triste lembrança na mesma temporada de amargar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro.

– A recepção já foi diferente, foi maravilhosa. Meu filho se emocionou. Estou vendo um novo Clube aqui. Transformaram num nível muito alto e muito bom. É uma equipe que luta muito, bem dirigida. Não tenho nenhuma dúvida disso. Tanto que é uma equipe que está brigando por todos os campeonatos – disse Abel, agregando:

– Tenho uma relação muito forte com o torcedor do Inter. Está na hora de ganhar novamente. Esse Clube é muito grande. É muito importante e desafiador. Voltar para o Inter é especial. Estou pegando a equipe numa situação atípica. Minha responsabilidade é grande.

Caso os trâmites burocráticos de nome figurando no BID da CBF estejam cumpridos, a reestreia de Abelão no Inter ocorrerá já na próxima quarta-feira (11) diante do América-MG pela ida das quartas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio.

