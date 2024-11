‘Tenho tendência muito forte a encerrar minha vida pública em 2027’, diz Pacheco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 7:10 Para compartilhar:

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse tender fortemente a encerrar sua carreira política em 2027 – em 2026, termina o mandato do parlamentar. A afirmação foi feita aos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF), durante o podcast PODK Liberados, em entrevista exibida na RedeTV! e no YouTube na noite do domingo, 24.

“Eu me considero realizado na política e encerraria meu mandato em 2027”, avaliou Pacheco. “A decisão sobre o futuro político é algo que me permito decidir após terminar meu mandato. Hoje tenho tendência muito forte a encerrar minha vida pública em 2027 do que ser candidato em 2026.”

Ainda assim, ressaltou que o apoio do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a uma possível candidatura ao governo de Minas Gerais, já manifestado em falas anteriores de Lula, “é algo que todo político gostaria de ter, o apoio do presidente da República”.

Pacheco disse também que não teria nenhum problema em exercer a sua profissão, de advogado, como exercia antes da vida política.

Ele destacou ainda seus mandatos anteriores – como deputado federal e presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) na Câmara dos Deputados – e, questionado sobre uma possível atuação no Poder Judiciário, afirmou que “é um convite que a gente dificilmente recusa, é algo que o destino vai levando”.