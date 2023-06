‘Tenho muita vontade de ajudar a Argentina’, diz Lula

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 11:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reiterou hoje (22) sua vontade de colaborar com o governo da Argentina, que enfrenta uma grave crise econômica, e anunciou que o mandatário Alberto Fernández deve viajar ao Brasil na próxima semana.

“Eu pessoalmente tenho muita preocupação com a situação econômica da Argentina e estou fazendo todo o esforço para estabelecer parcerias com outros bancos para financiar as exportações da Argentina. Quanto melhor estiver a Argentina, melhor para o Brasil”, declarou Lula em Roma.

“O presidente [Fernández] vai fazer uma visita no dia 26 ao Brasil, e espero que até lá a gente possa ter alguma solução para vislumbrar um pouco de tranquilidade para o povo argentino”, acrescentou o presidente.

“A gente tem dificuldade porque é preciso ter uma garantia, mas estamos tentando trabalhar com muito afinco. Ontem liguei para o ministro [da Fazenda] Haddad para ver se ele apronta uma proposta para o dia 26. Tenho muita vontade de ajudar a Argentina”, finalizou. (ANSA).

