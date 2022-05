‘Tenho me entendido de outras formas’, diz Vitão sobre estar redescobrindo sua sexualidade

Vitão, de 22 anos de idade, falou abertamente sobre um assunto íntimo e pessoal. Em entrevista para a revista GQ, o cantor disse que está redescobrindo sua sexualidade.





“Não sei exatamente onde me encaixo. Até então sempre me vi como um homem hétero, sempre gostei de mulheres, mas cada vez mais entendo que talvez sexo seja mais do que apenas isso”, começou Vitão.

“Tenho me entendido de outras formas, me relacionado com pessoas diferentes e é muito disso. Estou namorando comigo mesmo, um momento de autoconhecimento”.