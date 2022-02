‘Tenho desde criança’: Juliette revela tratamento para calvície

Mulheres também sofrem com calvície, e foi isso o que Juliette Freire, vencedora do BBB21, revelou aos seguidores do Instagram. A advogada contou o que foi fazer no dermatologista, e que realiza um tratamento especial no couro cabeludo.

“O povo estava perguntando o que eu faço no dermatologista. Fora essas coisas de tratamento de pele, peeling, todas essas coisas de embelezamento, faço um laser aqui nessas áreas [disse apontando na parte do couro cabeludo próxima à testa] para estimular crescimento, porque tenho calvície feminina”, começou.

“Desde criança, tenho pouquíssimo cabelo nessas áreas aqui. Estou tentando tratar porque faço muito secador e chapinha. Aí quero evitar grandes problemas”, completou.

